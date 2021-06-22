網路詐騙手法層出不窮，近來有不肖人士常盜用藝人照片，成立假的粉絲專頁，甚至合成為假廣告，企圖騙取粉絲錢財，對此，藝人隋棠就在臉書公布不少用她名義成立的粉絲專頁，直接戳破全部都是假的，呼籲大家千萬不要輕易上當。

隋棠近來在臉書貼出3個粉絲專頁截圖，點名「隋棠說」和「隋棠語錄」還有「隋棠SoniaSui粉絲後援會」，都非她親自經營的粉絲專業，接著怒斥：「他們都是來這裡，這個我唯一的官方粉絲專頁盜圖，然後盜用一些我說過的話、再參雜大量農場文、罐頭文，然後集結出來的內容」，更指出這些假帳號都是「專門洗粉絲數」。

隋棠強調當這些粉絲專頁粉絲數衝高後，便會轉手賣給有商業、政治用途的人利用，此外會一直換照片企圖混淆視聽，可以說是非常奸詐，呼籲所有人不要加入避免受騙，雖然已經向臉書檢舉，但仍擔憂不知道是否有用，對此，網友也紛紛回應：「非常多假的，我修理過一個，而且也檢舉了」、「這種操作真的太惡質了！唯一支持妳的正版粉專」、「我一直都有關注，還信以為真是你開的！立即停止關注」。

常在正版粉絲專頁分享日常的隋棠，日前就公開小孩互動的影片，只見女兒教導小兒子如何從嬰兒床「越獄」出來的畫面，讓隋棠直呼：「嚕喜小姐非常懂得鼓（慫）勵（恿）能帶來的力量」，也讓網友大讚：「從兩個小孩的言行，就可以知道爸媽教的很好」。