電子股不振，引發外資空方襲擊，聯發科（2454）21日遭到三大法人同步提款，一口氣賣超3618張，金額約33.8億元，再傳出匯豐證券調降聯發科目標價至800元，造成今（22）日股價再重挫，盤中最低來到890元大跌28元。

聯發科即將於7月6日除息37元，預計將發放588元現金，逢低有買盤進場，今日數度跌破900元後拉升上去，再跌破再拉升，此時外資在聯發科股價從1185元歷史高檔回挫至900多元，再加碼釋出利空、調降目標價，短短的幾個月內目標價直接對砍，也令市場有諸多聯想。