大亞集團積極布局太陽能產業，由旗下大亞綠能出資9.38億元，購入大同轉投資志光能源位於台南七股漁電共生太陽能電廠案場，預計第三季開始動工建置，由聚恆科技負責系統整合，分兩階段建置、掛表併聯發電，總建置容量120MW。

大亞集團預估2025年，每年開發50MW地面型太陽能電廠，待志光能源漁電共生太陽能電廠2022年底掛表併聯發電，大亞集團所運營的太陽能電廠總裝置容量可達250MW，每年發電收入貢獻15億元。

大亞主管表示，大亞集團旗下大亞綠能，出資購入大同轉投資志光能源位於台南七股漁電共生太陽能電廠案場，這項交易已於5月底獲得公平會核准，正進行交割，預計第三季開始動工建置，第一階段建置85MW太陽能電廠，預計明年8月掛表併聯發電，第二階段建置35MW太陽能電廠，預計2022年底掛表，總投資金額近60億元。大亞集團持有大亞綠能85％、聚恆持股15％，未來會由聚恆負責這項漁電共生太陽能電廠維運。

大亞董事會因應此漁電共生太陽能電廠投資案，通過今年辦理10億元可轉換公司債，以及辦理1.5～2.4萬張現金增資案，預計下半年進行募資。

大亞主管指出，大亞目前電力線纜及漆包線接單及出貨，均未受疫情影響。