美日捐贈疫苗，藍營批評蔡政府採購沒到位才需要其他國家捐贈，讓台灣流於疫苗乞丐。面對「乞丐」罵名，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，日本、美國提供疫苗給我們，「我們非常感謝，我們應該是心存感激」，期待採購的疫苗也都如期交貨。

美國日本相繼捐贈我國疫苗，國民黨革實院長羅智強質疑民進黨政府淪為「疫苗乞丐」，自己買的沒多少，大多數都靠捐贈。民進黨立委王定宇則反嗆搜尋「美援」都是宋美齡的名字，「是說宋美齡跟蔣介石是乞丐嗎？」藍委李德維對於王定宇的類比不以為然，「民進黨執政，我們又從富足淪落乞討，竟然還能乞討的這麼理直氣壯，真的不是反串嗎？。」

面對國民黨批評蔡政府採購沒到位，讓台灣流於疫苗乞丐的說法，陳宗彥今天表示，指揮中心早在去年就開始部屬疫苗，「當然現在國際上也發生一些無法如期交貨的狀況」，期待台灣採購的疫苗可以如期抵達。

陳宗彥強調，這段時間以來，日本、美國這兩個在國際上對台灣友好的國家願意提供疫苗，「我們非常感謝，我們應該是心存感激」；同時也期待我們自己所採購的疫苗，廠商能依照合約如期交貨。