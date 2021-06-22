【旅遊經 洪書瑱報導】

今(22)日台北窗外天色略為昏暗，連帶也下起了雨來，而每每下雨之際，加上煩悶心情，心情難免有時像文人雅士一般浮上幾句──「是誰多事種芭蕉？早也瀟瀟，晚也瀟瀟。」、「是君心緒太無聊，種了芭蕉，又怨芭蕉。」，是啊，有些人易在雨裡所生出些情愁來！但您知道嗎？芭蕉和香蕉有什麼不同呢？「芭蕉」是一種小型的芭蕉屬植物，植株高度通常在2公尺左右，和一般食用的香蕉比較起來明顯瘦小很多。

臺灣芭蕉花朵_陳坤燦圖片提供

臺灣芭蕉花序_陳坤燦圖片提供

在台北都會地區並不易看到芭蕉，但臺北典藏植物園中的臺灣原生植物區內，即有芭蕉樹，而且種植的臺灣芭蕉近期開花結果了！其實它普遍分佈在臺灣各地的低中海拔山區，很多登山步道旁就有，但是遇到它開花結果得靠運氣。即使開起花來也是迷你許多。奶油色苞片帶點紫紅色，很像下垂的蓮花花苞。苞片下方是一排小巧可愛的奶油色花朵，果實是芭蕉的縮小版，只有5─8公分長，成熟後紫色。

說到芭蕉大家一定會很好奇的問可不可以吃？答案是可以的，但果肉裡面很多種子，種子大概圓形如綠豆大小，而且很硬，吃起來避開種子後剩沒多少肉，野外的絕大多數是留給野生動物吃！

圓山公園管理所蘇主任表示，臺灣芭蕉全株都有用途，果實可以果腹，髓心可以煮湯，葉片拿來盛裝食物或包裹食材，假莖纖維曬乾後用來作為點火的火茸。在原住民，如魯凱族、泰雅族等原住民文化中是一種伴隨生活及飲食的植物。現在不妨在圖片中看看芭蕉長相究竟如何？

相關訊息可至臺北典藏植物園官網或臺北典藏植物園FB粉絲頁查詢！

圖：臺北市政府工務局提供