台中市府全力抗疫，社會局長彭懷真22日在視訊市政會議專案報告「防疫作為及弱勢紓困推動情形」，市府因應疫情，持續提供身障、兒童及長者服務、強化街友防疫措施，並持續關懷弱勢、擴大急難紓困，市長盧秀燕表示，疫情衝擊生計，有困難可以求助，不要怕丟臉，左鄰右舍發揮同理心，發現鄰居有困難，請幫忙通報，為度過疫情難關伸援手。

「有困難可以求助，這句話非常重要」，盧秀燕說，因為全球的疫情，如果生計發生困難，沒有什麼丟臉的，請大家一定要尋求幫助，台中市包括社會局、各區公所、民政局、一九九九市民專線都可以詢問。

盧秀燕表示，她比較擔心的是，如果懂得以電腦、手機開視訊的市民朋友，基本上比較有資訊能力，可以了解市府的協助措施，但發現有些弱勢中的弱勢，他們連資訊設備都沒有，也不知怎麼運用資訊設備，了解那裡可以得救助管道。

她拜託市民朋友發揮同理心，如果看到親朋好友、左右鄰居有發生困難情形，麻煩通報市府，市府會伸出援手予以協助。

彭懷真表示，新冠肺炎疫情衝擊經濟，行政院推出紓困4.0方案，其中「未滿2歲孩童家庭防疫補貼」15日開始發放，托嬰中心和居家托育人員的紓困補助15日已開放線上申請，社會局安排專責諮詢窗口，全力協助受到疫情影響的托育人員盡早領到補助。

此外，家中幼兒若於三級疫情警戒解除前出生，並完成出生或初設戶籍登記，家長可領取一次性補貼1萬元。若家長領有今年5月育兒津貼及托育補助，政府直接撥款至申領帳戶；如未領有今年5月育兒津貼及托育補助，可持孩童監護人金融卡，透過專屬網站或ATM領取現金1萬元。

彭懷真另針對托嬰中心和居家托育人員紓困表示，托嬰中心有兩種方式可以選擇，如托嬰中心於今年5月至7月任一個月的收入，較前年、去年任一年同期，或今年1月至4月任一個月減少達50％，以今年4月30日在職員工每人4萬元計算，給予雇主一次性營運補貼，包含員工薪資及營運費用。

如托嬰中心經中央流行疫情指揮中心或中央衛生主管機關書面通知停業，造成員工薪資未達基本工資者，以雇用員工數每人1萬元計算，給予雇主一次性停業補貼；受僱員工給予一次性薪資補貼3萬元，加發就業安定基金一次性生活補貼1萬元，由雇主一併具領轉發予員工。