第一期總計30位學員通過課程考核，取得培訓證明。（國立台灣海洋大學提供／陳彩玲基隆傳真）

國立台灣海洋大學產學營運總中心配合勞動部北基分署的產業新尖兵試辦計畫，開設「無人機環境監測訓練班」，培育創新產業人才，強化15至29歲青年知識與技能，提升競爭力，第一期總計30位學員通過課程考核，取得培訓證明。

海大表示，無人機應用涉及農漁業、緊急救災、媒體新聞或休閒娛樂等多面向，將形成專業的新興產業，且就業市場提供持證人員優厚的薪資水準，結合原有專業領域，未來有望成為企業不可或缺的跨界人才。

海大產總中心組長溫博浚指出，受到物聯網影響，加上資訊、通信與網路技術整合，無人機已從軍事應用走到商業與消費層級，並滲透到各領域，現今全球無人機市場持續增長，2025年規模更可望突破400億美元，他認為，未來將展開各種不同需求的服務與技術開發，是一項新穎產業。

由於民航局去年3月規範個人操作2公斤以上多旋翼無人機，須通過學科測驗取得普通操作證，或是通過學科、術科雙重測驗取得專業操作證後，才得以執行飛行任務，讓需求量大增，因此海大設立「無人機環境監測訓練班」，教授學員遙控無人機的專業知識與法規。

透過專業教師及業師群共同授課，讓學員了解遙控多旋翼無人機的操作方法及技巧、環境感測與大數據人工智慧分析等，並從實作中學習，強化印象，海大認為，除了學習擔任飛手外，設備維護管理、監測結果評估、影像數據分析等技術也非常重要。

海大產總中心主任龔瑞林說，學員於結訓期間皆會進行考核，只要通過即頒發培訓證明書，第一期共30人取得培訓證明，下一期預計10月開課。