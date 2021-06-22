民進黨立委鍾佳濱 (吳家豪攝)

民眾在網路上留言發表紓困方案意見 (翻攝自PTT)

紓困4.0上路後，不少商家負責人因不懂數位申報，而成紓困的網路孤兒。綠委鍾佳濱、林楚茵、許智傑、何志偉今日與業者共同召開線上記者會指出，各部會在紓困上缺乏統一處理流程，導致民眾不便，蔡姓業者也表示「很多人不會用網路，紓困專線1988也打不通」。經濟部商業司副司長劉雅娟指出「因通話後會花較多的時間向不懂的民眾詳細解釋才導致如此，若疫情舒緩會考慮開實體櫃台協辦」。

鍾佳濱表示，現在各部會都有提出紓困措施，但依規定只能請領單一申請，「若領了某部會的紓困方案，就不能領其他部會」。舉例來說，凡符合商業紓困資格的負責人，若是因符合且已領取其他部會紓困補助，得將領取之生活救助或補貼返還、撤銷該項申請後，才能再申請經濟部之營運補貼。

鍾佳濱指出，現在各部會的作法不一，缺乏整合，民眾若已先請領某部會紓困，要再更改，得將已請領補貼先退回，等撤銷許可後，才能再向其他單位申請，但若其他單位最後紓困補貼審查沒過，就落得兩頭空的下場。

鍾佳濱說，無法請領經濟部紓困的民眾，有3種樣態是最常見的，第一，免用統一發票的小店家，負責人不懂網路操作，導致不會申請；第二，已申請其他部會紓困者要先等申請落空，才能回頭申請經濟部的紓困，中間有一段空窗期；第三，已請領者得先繳回，才能再申請經濟部的紓困補助。

林楚茵、許智傑、何志偉建議，由國發會平台增列「已請領紓困金額、項目」，讓各部會來確認申請者狀況，直接撥付差額，再向原申請部會沖帳，免於民眾疲於奔命、減少公務員業務量。

蔡姓業者表示，很多小店家負責人不需要繳營業稅，沒有稅單，也不懂網路，1988紓困專線又打不通，很多人也搞不清楚要準備哪些資料才能申請。

劉雅娟說，當初考量疫情嚴峻，因此還是以線上申報為主，未來疫情若趨緩，會考慮開放實體櫃台協助民眾辦理。至於請領後得退件才能再申請的狀況，等各部會協商後才能確定系統如何建置，但若方案確定，經濟部可以先想辦法受理。

但也有不少民眾在網路上表示「這些人都幾十年沒繳稅了」、「有賺錢不繳稅，缺錢時就想到政府」、「有報稅繳稅還不能領的勞工才是紓困孤兒吧」、「到現在還不會用網路的店家，是不是該趁這波收一收算了」、「巨嬰民眾、奶媽政府」。