哥倫比亞衛生部今天表示，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）過去24小時死亡病例新增破紀錄的近650例，累計超過10萬人。醫師憂心醫療資源已出現斷缺的情形。

法新社報導，連續3週都有數千民眾走上街頭，抗議保守派總統杜克（Ivan Duque）政府，如今這個擁有5000萬人口的南美洲國家正遭受自疫情爆發以來最嚴峻的時刻。

根據哥國衛生部數據，過去24小時內新增648人病故，總計染疫死亡人數為10萬582人。另外，當地本月稍早創下單日3萬人確診的新高紀錄後，迄今已有超過390萬人染疫。根據世界實時統計數據Worldometer網站，哥國確診、病故總數均高居全球第10。

第3波疫情來勢洶洶，哥國各醫院的治療藥物和氧氣都面臨匱乏風險。

首都波哥大（Bogota）的聖荷西大學兒童醫院（University Children's Hospital of San Jose）重症醫師恩希索（Cesar Enciso）告訴路透社，「我們已開始出現某些特定資源短缺的情況」。他指的是鎮靜劑和氧氣供給。

他說：「如果情況持續下去，如果單日確診數字照這樣下去，醫療資源就會耗盡。」

儘管疫情仍在高峰，哥倫比亞已解除了許多去年3月以來實施的防疫限制，目的是為提振經濟以及安撫實施社交距離措施引發的民怨。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1100622