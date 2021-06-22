每個人辛苦工作，為的就是在事業上獲取成就感，同時過上衣食無虞的日子。搜狐網命理專欄點名，生肖蛇、豬、馬的人在6／23～6／29期間將能一次收穫事業與財富，不僅工作運超旺，可以獲得貴人賞識，在職場上發光發熱，更能賺到翻倍的收入，順利發家致富。

▍1.生肖蛇

生肖蛇的人極富追求之心，一生也願為此付出努力，他們處事細心入微，善於抓住稍縱即逝的機會，從而一舉成名。屬蛇的人財運強大，特別是在經商方面有著極高的天賦，他們能夠抓住事物的本質看問題，總比其他人早一步發現商機。在6／23～6／29期間，屬蛇的人受到「申酉」金運加持，事業運明顯提升，可遇見不錯的發展機會，只要多主動出擊，就能在未來的事業中占據高位，財富潛力大漲。

▍2.生肖豬

生肖豬的人十分有頭腦，不僅聰明謹慎，更有毅力和熱情，他們做事態度果斷，不拖泥帶水還非常細心。屬豬的人天生對金錢有很大的渴望，但他們個性踏實，並不急於求成，而是先制定嚴謹的計劃才行動，常常一賺就是大錢，是最容易發家致富的人。在6／23～6／29期間，屬豬的人在工作上將被長官賞識，也會出現貴人扶持，只要抓住這次機遇就能翻身得富貴，改變先前缺錢的狀態，下半輩子再也不用為生活感到憂愁。

▍3.生肖馬

生肖馬的人審辨官得「武曲」吉星照耀，命格為財祿格局，武曲生財旺財宮。在6／23～6／29期間，屬馬的人財運非常旺盛，事業上能有接連不斷的機遇，生意場上財源廣、鈔票多，在7月更會迎來貴人相助，自然是旺上加旺，建議屬馬的人記得不斷充實自己的精神世界，相信越努力、越幸運，經過一番努力，往後將可賺進翻倍的收入。