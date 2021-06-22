新冠病毒持續肆虐，口罩是自我防衛的必需品。市議員朱暖英獲知很多弱勢家庭，家長為節省開銷連買口罩的錢能省則省，特準備4000只口罩分別贈與永春和南屯國小供弱勢家庭學子使用；朱暖英強調，孩子是國家的未來，不能再讓病毒衝擊台中市的經濟或危及下一代健康。

朱暖英表示，目前政府到手的新冠疫苗總額，離滿足六成疫苗覆蓋率的目標數量，依然還有差距。一般民眾在疫苗還沒到位達成全面接種疫苗前，外出最便利也最常見自我防疫耗材之一，酒精以外就是口罩；口罩是日常生活必需消耗品，保護生命的健康與安全。

朱暖英說，日常口罩耗量對清寒學子家庭也是一項負擔，面對大環境工作機會的流失，清寒家庭免不了防疫耗材開銷壓力；尤其無論家長或孩子出門在外，口罩不知道會沾染什麼物質？一天若以2只為用量標準，實際上1個月下來，耗量也十分驚人。

朱暖英特準備4000只口罩，分別贈與永春和南屯國小供弱勢家庭學子使用。學生家長說，一般家庭購買口罩或許不是一項負擔，目前有很多家長無業在家，除日常生活開銷外，他1個口罩至少戴2、3天，明知不好，但為節省開銷還是能省則省。

朱暖英指出，面對來勢洶洶的變種肺炎病毒，如能早點有效從根本遏止疫情擴散，扣除必要的口罩、酒精等防疫戰備資源外；現在應該就是最缺完成疫苗的普打，來讓亟需的民眾能完成接種；切莫再讓病毒有機會衝擊台中市的經濟，甚至危及下一代的健康與生命。