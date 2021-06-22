劉伊心在月子中心防疫，直呼像在度假。（蒔樂產後護理之家提供）

向來是超級工作狂的劉伊心，1個月前迎接二寶誕生，所以產後開始待在月子中心，反而是她近期最悠閒放鬆的時刻，「別人在家防疫，我是在月子中心防疫，而且因為月中高級到像渡假飯店，吃好睡好，老公跟女兒住得比我更開心不想走，超級搞笑。」

結婚4年多陸續生下一女一子，劉伊心笑稱，好險她沒有因為生完孩子而地位下降，老公還是相當寵愛她，為了讓她在做月子時，可以隨時看到女兒牙子，當初直接下訂2大房，讓全家都能在同一棟樓。平常她跟老公兒子可以在自己的房間單獨休息，還能一起和公司同仁視訊開會不被打擾，工作累了就參加月子中心特地調整成線上的瑜伽課程，徹底伸展筋骨、矯正產後身形。女兒跟保姆在另一間的親子房也能獲得充分照顧，剩下的親子時間，她都能就近完全陪伴2個孩子，老公貼心舉動完全打中她效率狂的個性。

劉伊心大讚住的比自己家還舒服，不只睡得好也吃得好，因為房內還有備餐的中島電器區，前陣子端午節還有熱騰騰粽子可以品嚐，每週三還有媲美高級餐廳的下午茶，全家人起居自創成一套超享受的「月中防疫作息」。 最讓劉伊心欣慰的是房外的露台不僅超級寬敞，採光又無敵，所以女兒每天都盡情的在露台玩水，騎娃娃露營車衝刺；另外月中的公共兒童遊戲室，雖然因為疫情關係改採預約制，女兒暫時不能跟其他孩子一起互動，但家人還是能一同陪伴玩樂，滿滿的放電一天後，晚上都超好睡。

劉伊心坦言，本來她很擔心因為疫情關係，做月子的期間會很難熬，但月中依舊提供媽媽最愛的洗頭按摩跟泌乳課程，讓她在虛弱期間還是能完全放鬆療癒身心，完全拋開平常緊繃的女強人模式。老公林志隆也深情的跟她說，因為疫情改成居家辦公，又剛好住在五星級月中，讓他第一次擁有跟家人長時間又黏踢踢的天倫之樂。看著女兒跟老公都住得比她還自在開心，完全不想走，劉伊心感動的說，深刻體會到「家人在哪，家就在哪」這句話，很感謝月子中心給了她另外一個溫暖的家。