繼長榮(2603)後，陽明(2609)今天也開始進行處置交易，量能大幅萎縮下，盤中呈現震盪走勢，跌幅一度超過3％又翻紅走揚，震幅逾6％。

陽明今天起至7月5日止，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，每5分鐘撮合一次。航運股持續轉熱，目前有長榮、陽明、四維航(5608)、正德(2641)等正進行處置交易，還有多檔已經是注意股票。不管是處置或者注意股票，強勁基本面止不住航運股價近期持續創高，已經有7檔航運股站上三位數。6月18日最新公告上海出口貨櫃SCFI綜合指數達3748點，運價續創歷史新高。各航線中，美東線上漲4.2％，美西線上漲1.2％，地中海線上漲1.9％，歐洲線及亞洲線運價持平，運價漲勢未見歇息。

目前滯留於深圳鹽田港貨櫃已逾35萬TEU，影響性更勝於蘇伊士運河壅堵事件。根據全球貨櫃航運龍頭馬士基(Maersk)表示，預計貨運延遲時間達兩周以上，將使得短中期櫃位更為稀缺，櫃位供給延續偏緊格局。

由於櫃位供給受限，且進入美洲線傳統旺季，預期艙位吃緊將帶動貨櫃運價續揚。陽明7月1日開始調漲綜合費率上漲附加費(GRI)，並將從7月15日再度調漲美東線/美西線GRI，每TEU加徵900美元，每FEU加徵1000元。地中海航運(MSC)則預計於7月1日開始針對出口至美國及加拿大地區運費調漲，各大航商紛紛喊漲運費，旺季將出現更旺情況，貨櫃航商獲利只會越來越好。