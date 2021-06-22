德國Volocopter周一在Le Bourget機場首次展示了其電動化的飛行計程車，並計畫在2024年巴黎奧運會時提供營運服務。
該飛行計程車如同小型直升機，在巴黎附近的Le BNourget機場起飛，經過三分鐘飛行後降落，機上沒有乘客。
Volocopter在聲明中指出，該飛機在空中飛行約500公尺，時速達30公里，飛行高度為30公尺。機上能載客兩名和一行李箱空間。
公司很清楚的意圖是在2024年巴黎奧運時能營運提供正常服務。
而飛行計程車最初將由一名飛行員負責駕駛和營運，以符合規定。但隨著時間推移，Volocopter希望該飛行計程車能完全自動飛行。
執行長Florian Reuter表示，城市移動市場是龐大的，城市移動是一個價值超過10兆美元的市場，希望公司在2035年能為一個3000億美元的市場提供服務。
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