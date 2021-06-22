一隻鸚鵡日前飛來霧峰分局十九甲派出所，用鳥喙敲擊派出所玻璃門，好似來「報案」，求助員警幫忙找主人。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

鸚鵡主人，日前就在社群媒體上PO文，請網友幫忙協尋他的鸚鵡。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

鸚鵡自己飛來霧峰分局十九甲派出所「報案」，員警拍下鸚鵡特徵，PO網尋找失主。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市警局霧峰分局十九甲派出所，日前早上7點左右，門口傳來清脆的敲玻璃門聲，員警探頭一看，原來是一隻「迷路的鸚鵡」來辦案，員警驚呼，這鸚鵡也太有靈性，接下來員警發揮專長，三兩下就找到鸚鵡的陳姓主人，來派出所領回。

日前早晨7點多一隻羽毛繽紛艷麗的鸚鵡，飛到十九甲派出所，用牠的鳥喙敲擊玻璃門，值班員警不明究理，沒看到人影，卻有聲音，出門一看，原來是一隻來「報案」的鸚鵡。

員警在鸚鵡腳上，發現一個金屬環扣著一把鑰匙，判斷應是附近的民眾所飼養，第一時間先問問轄區里長，有無民眾遺失鸚鵡，也到臉書社團「大里人聊天室」中尋找PO文，果然馬上就找到陳姓失主，失主高興的道鎖認領鸚鵡，也連連向員警道謝，十分感謝警方協助找回寵物。

協助的警員劉謹先與賴冠維驚嘆指出，這隻鸚鵡，真有聰明，好像腦袋裡住著一個人，貪玩跑出來，結果迷路了，想回家時，還懂得飛到派出所來找警察幫忙，不過要查看牠的腳環時還差點被牠啄傷，還好最後還是達成任務。

霧峰分局長陳家銘呼籲，民眾拾獲遊蕩在外、無家可歸的動物屬善事一樁，然而因警察機關未具有動物保護專業知能與空間設備，自難進行活體動物之收容及處置，如民眾有拾獲活體動物時，仍應依「動物保護法」第14條規定，送交各直轄市、縣（市）政府動物保護部門或委託民間機構、團體設置之動物收容處所或指定場所辦理。