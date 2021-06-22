在英國，儘管民眾接受1劑疫苗接種的比率已逾6成，完整接種整個疫苗的比例也超過4成；卻依舊為源於印度的Delta變種病毒所侵擾，導致封鎖解禁由原本的6月21日延遲到7月19日。在新一波疫情熱浪中，Delta病毒又佔確診病例的9成以上，不免讓人憂心疫苗是否已完全無法抵擋該病毒的攻擊。為此，《衛報》引述現有數據，發現疫苗雖然對於Delta病毒無症狀感染的防護力較差，卻對防止重症、住院、致死仍有不錯效果。

截至6月15日為止，英國民眾施打過1劑疫苗的人口已於4200萬人，占總人口63.3%；完整接種人口已逾3000完人，占總人口45.7%。

儘管全民疫苗接種率相當地高，但在這波疫情潮中，仍有逾9成的確診病例與Delta病毒有關。在英格蘭中，因Delta病毒而確診的病例約3.9萬例，蘇格蘭超過2000例，威爾斯近200例，而北愛爾蘭則維持在雙位數內。

其中，英國的12名死者已接受過2劑疫苗的施打，更讓人憂心病毒的不斷變種，是否讓現有疫苗已出現破口。

※何謂疫苗的有效性

疫苗的效力指的是其在現實世界產生的效果如何，通常會根據一系列特定項目而得出結果，例如感染率、有症狀感染、住院率或死亡率。

因此，如果該款疫苗對有症狀感染的效力為90%，意味著接種疫苗的人感染的風險比未接種的人低90%。同樣的，對於100名沒有接種疫苗而又感染新冠肺炎的人來說，如果他們有接種疫苗，估計只有10人會染疫。

然而，疫苗有效性的數據往往是在可信範圍內的估計值，而非絕對數字。此外，在印度發現的Delta變種，已超越英國發現的Alpha變種，而成為主要確診原因，也讓人對現有疫苗的防護力感到憂心。

※相較於英國變種，疫苗對Delta變種的效果如何

一般而言，疫苗預防重症最為有效，因染疫而致死的可能性也會降低，卻較難防護輕症感染，如無症狀感染。針對英國變種與印度變種病毒，目前英國使用兩款疫苗的臨床數據已證實前述觀點。

根據蘇格公共衛生部門收集並發表在《刺胳針》上的數據，在完成第二劑輝瑞疫苗接種2週的參與者，面對英國Alpha變種還有92%防護力，面對與印度Delta變種的防護力卻下降至79%；AZ疫苗則由73%下降到60%。

此外，研究還發現針對有症狀感染，病毒的變種也會造成防護力的不同。根據英國公共衛生部(PHE)最新數據，在接種第一劑疫苗4週後，英國使用的兩款疫苗(輝瑞、AZ)針對Alpha變種都有50%的防護力；然而，疫苗對Delta變種的有症狀感染防護力則較低。一劑輝瑞疫苗僅能提供36%的防護力，而AZ疫苗更降至30%。

不過，在接受第二劑的2週後，因變種病毒而導致疫苗防護力的差異則有所減緩。相較於對Alpha變種的94%防護力，輝瑞疫苗對Delta變種為88%；AZ疫苗對Alpha與Delta疫苗的防護力則分別為74%與67%。

PHE先前曾表示，為何AZ疫苗對變種病毒防護力都降低，其中一個原因是疫苗在接種後需要較長的時間才能達到效果最大化。

※住院率是否下降

對於重症的防護能力是疫苗的一項關鍵指標，其中一項原因是因為新一波感染潮會對醫療體系產生沉重負擔。好消息是，不論是Alpha病毒或是Delta病毒，疫苗的防護力數據都相近。

根據PHE分析數據，針對Delta病毒，染疫者若是接受過一劑輝瑞疫苗，住院的機率減少94%；若是接受過兩劑輝瑞疫苗，住院的機率減少96%。這個數據在AZ疫苗上分別為71%與92%。

至於Alpha病毒，輝瑞疫苗對住院的防護力分別為一劑的83%與兩劑的95%，而AZ疫苗分別為76%與86%。

※染疫致死的防護力

現有數據仍不足以提出有說服力的觀點，但仍能提供相當參考。PHE指出，「目前仍在進一步研究，以了解疫苗對Delta變種致死的防護率；不過，預估致死的防護率將相當高」。