家有幼兒者，為方便食用，常會採購加熱即可食用的寶寶粥，台中市消保官抽驗市售10款常溫寶寶粥，檢驗其中的重金屬、塑化劑及防腐劑，結果顯示全數合格，但標示部分，有4款不符規定，已移請相關機關裁處。

法制局長李善植指出，由於常溫寶寶粥具有在家及外出均方便食用特性，多數幼兒家長都有購買此類商品需求，基於對幼兒食品安全的重視，消保官抽驗市售10項常見品牌，除查核其商品包裝標示，也委請專業檢驗機構就鉛及鎘重金屬含量、塑化劑及防腐劑等成分檢驗。

經檢核結果，有3款未檢出重金屬鉛或鎘含量外，其餘或多或少含有微量的重金屬，範圍落在0.01~0.036mg／kg，標示部分有4款有食品字體過小、有效日期未以打印或印刷方式標示或成分未展開等問題。

李善植呼籲廠商，為了幼兒「食」的安全，廠商更加重視產品的原料來源及製程安全，並應確實自主管理，以確保產品絕對符合食安法相關規定，以便幼兒吃的健康，家長買的安心，更可提升產品形象。