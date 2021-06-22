金曲歌王蕭敬騰有許多膾炙人口的歌曲，其中最經典的莫過於《阿飛的小蝴蝶》，已經成為KTV必點歌單，當時在MV中飾演蕭敬騰「二姨媽的小女兒」的6歲小女孩李采潔，如今也長得亭亭玉立，還加入了團體AKB48 Team TP，前途不可限量。

李采潔在《阿飛的小蝴蝶》MV中的模樣十分可愛。（圖／翻攝自華納音樂YouTube）

蕭敬騰當時在MV中受託照顧「二姨媽的小女兒」，過程中2人溫馨的互動融化不少人，擁有包子臉的可愛女孩李采潔更是令人印象深刻，12年過去了，現在的她成為18歲青春少女，包子臉也瘦下來變成鵝蛋臉，五官變得更立體精緻，身高抽高後，身材也十分勻稱高挑。

李采潔2017年透過徵選，成功加入團體AKB48 Team TP，目前屬於小組「Daisy」的一員，她也時常曬出美照和粉絲互動，甜美外型融化一票網友，目前IG粉絲已經累積超過萬名粉絲，李采潔也時不時會發出工作照，能看到她穿上日本的傳統服飾，模樣十分可愛。

李采潔不只演過《阿飛的小蝴蝶》，還曾出演《稻香》，她在加入AKB48 Team TP後，姊姊李佳俐隔年也跟著加入，姊妹倆一起打拼奮鬥，還曾上過PPT受到廣大討論，「推本丸姐妹，都可可愛愛」、「推，姐妹都是認真的好孩子」、「都有夠可愛」、「姐妹都可愛」、「推，TTP都好可愛唷」。