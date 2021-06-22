Youbike微笑單車已在全台各地設立站點，民眾可以隨處騎乘及租借，近期YouBike欲在桃園市南崁地區成立新站，讓民眾使用租借單車上能更加便利，YouBike透過蘆竹區福昌里長徐承昌尋找適合空地，徐承昌發現南順七街有一塊公家用地遭附近社區大樓佔用許久，因此在桃園市議員劉勝全的協助下成功爭取該地，並於近期正式成立新的YouBike站點。

徐承昌表示，YouBike因為想要擴大設立站點，才會在南崁地區不斷尋覓，最後找上徐承昌協助尋地，而徐承昌發現，南順七街有一塊公家用地長達多年都沒有使用，反而被附近社區佔用許久，被當成該社區的綠地使用，於是徐承昌便尋求劉勝全的協助，經由桃園市政府同意之後，該空地變成為了新的YouBike站點，近期也順利成立完畢。

附近社區主任委員提到，社區周圍YouBike的租借站極少，最近的就是光明公園站，但是每次要去還車的時候空位都被佔滿了，也時常遇到沒有車可以借的情形，對於周遭居民實在相當無奈，因南崁地區的住戶很多，使用量也極大，若能夠增加站點，對於民眾福祉絕對有助益。

徐承昌表示，佔用該地的社區也並不知情該地為公家用地，長年來當作綠地花園使用，經由徐承昌通知後才發現原來該地不屬於社區建商的，爾後也隨之將公家地還給桃園市政府，讓YouBike作為新的站點。