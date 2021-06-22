【旅遊經 洪書瑱報導】炸彈可能是「話」、蔥油餅、形容雨勢……但您知道魚也有炸彈嗎？有一種魚俗稱叫「炸彈魚」，其實炸彈魚就是扁花鰹，也被稱為「煙仔」，這種魚6月初(農曆5月)洄游到東北角海域，越接近「夏至」(昨(21)日即是夏至)這個節氣炸彈魚的肥滿度越佳！而您知道嗎？其實炸彈魚的加工品，就能製作成柴魚，而「柴魚」常用於湯品、章魚燒等加料增味之用！

圓潤肥厚的扁花鰹，目前最對時!

炸彈魚的魚卵與魚膘

魚膘(左)與魚卵(右)可簡單料理及能嚐出不同美味

扁花鰹牠的外型就像一枚炸彈，就有人叫牠炸彈魚。漁民駕著焚寄網(棒受網)漁船或一支釣漁船到東北角海域觀察到炸彈魚會聚集在海水表層，表現出類似跳躍 進食，吐泡沫等行為，就會開始誘魚進而大量捕獲，炸彈魚是夏季相當重要的經濟魚類，可製成柴魚、罐頭，以及生魚片。

新北市貢寮區澳底冷凍廠老闆娘周思億表示，很久以前外銷商人會收購大量的炸彈魚來製作柴魚，再轉出口至日本販售。而現在漁船進港後，快速地將炸彈魚的魚膘和魚卵取出，魚體則送進冷凍廠冷凍做冷凍魚餌。過去東北角的鄉親，到了暑假期間常常會去漁港買炸彈魚回家料理給孩子們吃。而炸彈魚如何料理？當地人介紹三種家常炸彈魚料理──

※.「炸彈魚醬油半煎煮」：

將魚的中後段輪切成圈，少許油乾煎兩面，醬油增色，煎成兩面金黃略焦，之後淋上米酒加水燜燒，最後加葱段、辣椒增色添味，這道鰹魚半煎煮的味道，只能用「甘甜美麗」來形容。

紅燒薑片炸彈魚

※.「炸彈魚魚卵沙拉」

：將冷凍的魚卵解凍並稍微川燙，稍加油乾煎再加上美乃滋就是老少咸宜的魚卵沙拉。

炸魚卵

※.「薑絲麻油魚膘」

：將冷凍的魚膘解凍並川燙，起麻油鍋加入蔥薑蒜爆炒魚膘就是超級配飯的麻油魚膘。

薑絲麻油魚膘除此之外，用加工成品──柴魚片做魚湯，也能變化出不同風味。由於正值防疫期間，中央流行疫情指揮中心持續呼籲國人少出門、少聚會、宅在家防疫，若民眾欲訂購優質冷凍水產品，不妨動手上網訂購，可享產地直送宅配到家，輕鬆享用最新鮮的海味，不僅可以滿足在家吃海鮮大餐的慾望，適合分享給親朋好友！相關訊息可至新北市政府漁業處官網(http://fishery.ntpc.gov.tw/活動資訊/漁產防疫組合包)

圖片：新北市政府漁業處提供