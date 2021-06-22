「空中的聽眾大家好！警方防疫期間交通執法不打烊！」太平警分局副分局長李瑞雄今(22)日上午以電訪方式接受廣播沈燕專訪，並空中ON LINE和聽眾說明防疫期間警方執行取締超速、危險駕駛重點及反詐騙、防疫取締未戴口罩、群聚之案例，透過宣導與執法併行的方式，闡述太平警方執法的成效及維護轄區安全的用心。

太平警分局副分局長李瑞雄今(22)日接受電台節目專訪，並與主持人沈燕小姐在空中談論疫情期間雖然大多數的民眾都在家防疫，道路上車流量大幅減少，但駕駛人行車速度就不知不覺變快了，嚴重超速情形也較以往增加，並舉近期在轄區發生一件大學生「越級」騎乘大型重機車超速自撞案件，並針對警方執行移動式取締超速相關執法目的及執行重點做說明，呼籲民眾要注意行車安全，切勿搶快。

在反詐騙部分，談論到防疫期間不肖分子利用政府紓困的詐騙手法，提醒民眾多留意、多查證，最後在稽查未戴口罩及取締群聚部分，透過實際的案例來說明，無非是希望民眾能依政府政策一同防疫，勿因己私成為防疫破口。

節目尾聲警方也呼籲民眾在疫情期間，雖然很多是事情都不方便，還是希望能配合政府防疫政策，並做好本身防疫措施，「勤洗手、戴口罩、不群聚」，一同為防疫努力。