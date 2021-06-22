女星陳怡蓉早年出道時因外型清秀，被封為「台版常盤貴子」，5年前她嫁給醫美名醫薛博仁，婚後生下一女Bambi，近年來則減少作品，常分享當媽居家趣事。日前她自曝遇到詐騙集團來電，外型看來呆呆的她，回應卻超精明，發現對方口音怪，便脫口說出：「阿姨，妳哪裡人啊」，讓對方惱羞成怒掛電話。

近來因本土疫情激增，人人幾乎都自主居家隔離，導致詐騙案件也多，藝人小薰（黃瀞怡）上月底就遇到詐騙集團來電，她傻傻匯走大批存款才發現被騙，導致目前戶頭只剩378元。另一位女星陳怡蓉最近在家帶女兒，也自曝遇到詐騙電話，善良的她說發現某電話來電三天她都沒接到，第四天打來她決定「心懷愧疚」認真聽到底是什麼事。

陳怡蓉和老公育有一女。（圖／翻攝自陳怡蓉的官方FB臉書）

陳怡蓉說，上月疫情爆發時，她便在某網站買了些存糧，致電來的阿姨說了一堆複雜的說法，「很明顯的就是要把待宰的小羊兜暈」，陳怡蓉也大方給對方講解的時間，「但阿姨實在太不用心了，她有如在背演講稿一般沒有感情的一股腦的把她想講的話說出來，完全沒有要溝通的意濕（思）」，但最大的問題其實是阿姨口音太重，讓她忍不住分心。

陳怡蓉5年前與薛博仁結婚。（圖／中時資料照片）

陳怡蓉表示：「想著想著，我竟情不自禁的脫口而出：『阿姨！你哪裡人啊？』結果，口音重阿姨竟頭也不回的掛我電話了！！！」令她忍不住虧：「好沒禮貌喔！真想跟她組長客訴客訴啊」，最後強調：「我知道日子不容易，但在疫情嚴峻的此時詐騙集團們卻趁機大賺我們這些善良老百姓的血汗錢實在不可取啊，是說..疫情不嚴峻也不要來啦，好嗎」。

陳怡蓉最後說：「良心建議話術不要太複雜容易使人放空」、「戲要演的好感情不能少」，導演葉天倫回：「哈哈哈 他們應該找我們去教表演課啦」，莊凱勛回：「同感耶導演，每次遇到這種都有點不忍心，想自告奮勇幫他們上課」，陳怡蓉也開玩笑說：「拜託請找你，我對她實在太失望了！」

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