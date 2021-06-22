半導體測試設備商愛德萬測試（Advantest）自21日起連3天舉行虛擬VOICE 2021開發者大會，安排約70場技術論文發表並設計科技資訊站展覽，藉由虛擬攤位與線上展示呈現最新測試技術，展示半導體元件測試最新解決方案與最佳實例。

VOICE 2021開發者大會以「Converging Technologies. Creating Possibilities」為主軸，並以虛擬方式展示測試相關產品與服務的企業夥伴博覽會（Partners’ Expo）、2場主題演講和1場產業對談，24日將接續舉辦工作坊（Workshop Day）。

愛德萬測試指出，虛擬VOICE 2021開發者大會技術論文發表共分為8大主題，包括測試方法、T2000/T6391平台、技術融合時代下的測試挑戰、參數測試、工廠自動化、5G/毫米波、軟硬體設計整合、以及其他更多熱門議題。

而虛擬VOICE 2021開發者大會首場主題演講將於今（22）日登場，邀請麻省理工媒體實驗室機器人倫理專家暨研究專家Kate Darling博士，探討人類與「類生命」（life-like）機器間的情感連結，如何左右技術設計與相關決策。

至於第二場主題演講則安排在明（23）日，由STEM倡議組織Si Se Puede Foundation副總Fredi Lajvardi主講，分享帶領一群高中生一路蛻變，最後成為全國冠軍機器人團隊的經歷，這段故事還被搬上大螢幕、拍成紀錄片、甚至IMAX電影。

此外，本屆大會還安排了一場特殊的產業對談，邀請半導體市場研究公司VLSI Research董事長暨執行長G. Dan Hutcheson，以「後COVID、後全球化的新時代：半導體產業宏觀趨勢」主題進行分享。