NB品牌雙A宏碁(2353)及華碩(2357)相繼跨界聯名食品品牌擴大商機。宏碁繼之前跨界推出Predator Shot能量飲後，再宣布旗下飲料品牌VitaBeauty推出全新「美眠擔當」VitaBeauty蜂蜜晚安飲，幫助現代人維持滿滿元氣；而華碩也搶疫情宅經濟商機，與台酒合作推出ROG×台酒電競泡麵，首創科技品牌與泡麵大廠合作先例。

宏碁飲料事業資深處長邱健庭指出：「宏碁進軍飲料市場再下一城，我們的研發團隊觀察到在居家辦公、遠距教學實施期間，不少消費者因疫情所改變的生活、工作、學習型態，讓工作與家庭的界線愈來愈模糊。透過VitaBeauty全新「蜂蜜晚安飲」，期盼透過簡單純粹、一氣『喝』成的飲用方式，滿足消費者生活元氣所需，讓生活更加健康、美麗。」

華碩則宣佈以ROG人氣角色－審判槍神Horsem4n、冷豔忍者Se7en、電馭武士Akira，結合Cyberpunk風格，與台灣菸酒公司最暢銷的花雕雞麵、麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵合作，6月中起，「ROG×台酒電競泡麵」除進軍7-11及全家便利店等4大超商，也在超市及各大量販店超過2萬家通路大量上市。

宏碁2020年成立飲料事業單位，針對電競玩家推出PredatorShot掠奪者能量飲料，PredatorShot掠奪者能量飲除進攻台灣超商，歐洲通路也創下銷售佳績；6月歐洲版大包裝能量飲，加碼在台推出，除能量飲料與先前的膠原蛋白、葉黃素飲料，再宣佈VitaBeauty蜂蜜晚安飲新款飲料，企圖心十足。