衛福部已在21日正式同意將大專院校醫事類科實習學生納入第一類施打疫苗對象，教育部今日發文給設有醫事類科之大專校院，盡速建立實習學生名冊，以施打疫苗。

面對國內疫情，教育部在5月中旬發函大專院校，醫學系學生，若醫院安全無虞，學生仍應前往實習，如有院內感染疑慮之實習醫院，應彈性調整實習地點或實習方式；其他醫事類科學生，實習課程改採虛擬或其他方式替代，但如個別學生希望續留實習場所實習，得尊重學生意願。

日前多家醫院陸續傳出群聚感染，但到院見習的醫學生、護生，身在第一線卻並未納入公費疫苗優先接種對象，引發他們不安。而事實上，醫事類科學生必須到醫院實習，才能取得畢業條件、國考資格，他們若無法優先打疫苗下又去醫院實習，將面臨很大的感染風險。

為保障國內醫事類科學生權益，協助學生符合應考資格門檻之認定，教育部6月7日行文衛福部，請其評估將醫事類科實習學生優先列入疫苗接種對象。

衛福部在21日正式回文教育部說，疫苗第一類公費接種對象之「醫療院所之非醫事人員」，其中包括醫院編制內非醫事人員、醫院值勤之醫事實習學生及衛生保健志工等。也就是，正式將醫事類科實習學生納入第一類公費施打疫苗對象。

教育部今天隨即發文給國內設有醫事類科之大專校院，籲盡速將實習學生及臨床實習指導教師名冊分別送交學生前往實習之醫療院所，並提醒該單位於實習學生報到後將名冊提供地方衛生機關，俾利匯入全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）後安排疫苗接種，降低疾病傳播之風險。