吉安好客藝術村在300萬元縣級建議款的挹注下，將全面改善參拜道、兩側出入口及重要人行活動範圍，面積共約1200平方公尺。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉公所近期也悄悄地將過去客家傳統「大灶」搬進「吉安創客棧」內。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉公所除了將「大灶」搬進「吉安創客棧」內外，也規畫利用在地農產品，燒出新鮮好滋味的客家菜。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

防疫期間建設不中斷，位在花蓮吉安鄉的好客藝術村因應三級警戒自5月中旬起閉館迄今，吉安鄉公所將原訂在暑假開工的改善工程作業提前至6月份施作，同時也過去「大灶」炊煙裊裊的景像搬到一旁的「吉安創客棧」內，營造古早味的客家廚房，盼疫情後，能讓旅人感受到嶄新的遊憩環境。

吉安好客藝術村原本利用「活鋪」方式鋪設地磚，因大型重機械進出頻繁，致地磚破損、隆起，經300萬元縣級建議款的挹注，將全面改善參拜道、兩側出入口及重要人行活動範圍，面積共約1200平方公尺，設計方式採混凝土壓花地坪，提高地面強度，確保各項活動安全性。

吉安鄉公所建設課長吳印浴表示， 工程已在6月初開工，工期約90個日曆天，預計9月初可完工，整體工程除地坪改善，同時也會修繕周邊環境手水舍護欄，並於園內吉野神社參拜步道一側種植綠美化景觀植栽，展現四季不同的好客風情，提升適性宜居好感度。

客家事務所也在疫情期間，悄悄地將客家傳統「大灶」搬進好客藝術村旁的吉安創客棧內，所長謝美惠表示，「灶」在客家人的生活中具多重意義，除了藉兼具傳統與現代的磚砌爐灶設備，營造出古早味的客家廚房外，同時也規畫利用在地農產品，燒出新鮮好滋味的客家菜，傳承客家老祖宗的傳統手藝，讓民眾對客家料理有更深的認識。

鄉長游淑貞表示，三級警戒期間，民眾出門的次數大幅降低，公部門除堅守防疫外，也可妥善利用遊憩休閒區暫時關閉的期程內，避過使用人潮加緊建設腳步，讓設施更加符合安全與品質兼具，疫情緩解後，更能蓄勢待發，讓大家感受到全新且更家安全舒適的遊憩環境。