《屍戰朝鮮：雅信傳》海報曝光。（Netflix提供）

影迷們期待已久的 《屍戰朝鮮》特輯—《屍戰朝鮮：雅信傳》確定要於7月23日上線，該劇講述覆蓋朝鮮巨大悲劇開始的生死草以及主角雅信的故事，並且由第一季的導演金成勳執導這次特輯，再度與神編劇金銀姬合作，若用《屍戰朝鮮》來形容復活死者的生死草將朝鮮和喪屍的相遇描述得有爆發力，那麼《雅信傳》則是追尋引發無法想象之悲劇的生死草和瘟疫的起源。

今（22日）前導預告與海報曝光，海報上寫著「復仇是唯一的路」，預告了接下來的劇情走向，而這次全智賢終於正面現身，也成為粉絲們津津樂道的話題。在長達一分半的預告當中，描述全智賢所飾演的雅信，從小因為娘親臥病在床，不顧危險也要去採「生死草」來挽救母親的性命，而劇中除了驚悚的人類喪屍之外，這次更進化出現了老虎喪屍，全智賢幾乎都是以帶著弓箭的女戰士之姿出現，是否有精彩的交鋒也相當值得期待。

編劇金銀姬接受韓媒訪問時表示，這次的特輯是在寫《屍戰朝鮮》第1、2季的時候，為了做生死草的相關功課就開始發想的，生死草是生長在冰冷地帶的草，金銀姬也因此對朝鮮當時的北方地區產生了興趣，並以「朝鮮世宗時期爲軍事目的設立的鴨綠江和圖們江地區行政區域四郡六鎮中，因禁止人員出入而被稱爲「廢四郡」的地方之記錄，充分發揮了想象力，以如果在封閉、人跡罕至的地方長出了生死草會怎麼樣為出發點，並且把居住於鴨綠江邊境一帶的邊疆人、城底野人（住在咸鏡道邊疆城底周圍的野人）更具體化，形成了「雅信」的角色，在寂靜的北方土地上生長的生死草，以及發現生死草的「雅信」，將展開巨大命運的交集。

金銀姬也表示《屍戰朝鮮：雅信傳》就是《屍戰朝鮮》系列一切的開端，一切故事的起源。導演金成勳則表示在看過金銀姬寫的劇情大綱之後，感受到這次的特輯「能夠承載尚未展現的另一個世界之美」，是他加入的最大動力，更盛讚這是金銀姬寫過的作品當中最完美的內容。該劇7月23日在Netflix全球190國家上線。