1名女網友向男友抱怨天氣熱騎車時，安全帽太悶熱導致汗流浹背，沒想到男友貼心地想出一策，竟是用「涼感衛生棉」貼在安全帽裡面；她實測後果真發現此方法既吸汗又有涼爽效果，笑說「真的是笑哭，看起來有夠詭異」；許多網友也說「發現新妙招，要成為機車族必備裝備了」。

1名女網友在Dcard上發文表示，她先前向男友抱怨天氣悶熱，騎摩托車時戴安全帽相當不舒服，往往上班騎一趟就會汗流浹背、頭髮濕透扁塌，某天她早上出門時發現男友在她的安全帽內貼上一片「涼感衛生棉」，稱是可以吸汗又有冰涼效果，男友還在她的包包內放入一整包衛生棉，說不夠可以補充。

1名女網友向男友抱怨天氣熱騎車時，安全帽太悶熱導致汗流浹背，沒想到男友貼心地想出一策，竟是用「涼感衛生棉」貼在安全帽裡面。（圖／翻攝自Dcard）

1名女網友向男友抱怨天氣熱騎車時，安全帽太悶熱導致汗流浹背，沒想到男友貼心地想出一策，竟是用「涼感衛生棉」貼在安全帽裡面。（圖／翻攝自Dcard）

該女網友公開安全帽的照片，只見安全帽的頭頂處出現一整片衛生棉，她也笑說「真的是笑哭，看起來有夠詭異」，不過經過實測後，她發現真的有效，騎車時真的感覺的涼感，全程都沒有流汗，即使有流汗也被衛生棉吸走，她事後說「所謂的男友怕妳熱」。

許多網友則留言說，「衛生棉新妙用欸，這是要變成居家旅行必備良藥了嗎」、「男友是生活智慧王嗎，我之前也會拿護墊當鞋墊，很吸汗」、「好像很厲害耶，不過頭不會有衛生棉味嗎」、「這算有空調的安全帽嗎？（涼爽兼除濕）」、「別人的男友都不會讓我失望」、「好想試試看沒用過墊額頭，如果安全帽拿下來掉下來怎麼辦」。