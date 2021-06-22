國內新冠疫情仍在三級警戒中，絲毫不能掉以輕心。身為第一線的執勤警察除持續維持社會治安外，更擔任起防疫最前線，處於高風險性的環境；立委張廖萬堅21日與市議員張耀中、何文海等，特捐贈1萬個醫療口罩、400個防護面罩及100個護目鏡給第四警分局，用行動力挺警察人員為他們加油打氣。

立委張廖萬堅說，疫情爆發以來，已與多位企業友人募集各項防疫物資捐贈榮總及消防人員，警察弟兄也是防疫團隊中重要的一份子，努力為人民搭起防疫的安全網，但自身卻暴露於高風險的環境下；特邀集企業友人及市議員何文海、張耀中等，一同響應轉贈防疫物資。

新新管理顧問公司與立委等民代一起捐贈防疫物資，董事長溫燿嘉說，疫情爆發至今，看到很多前線人員的犧牲奉獻，警察同仁在執法過程中，需要面對很多群眾是高風險群，因此起心動念，主動聯繫萬堅立委並捐贈醫療口罩及防護面罩給臺中市的警察單位。

中市警局第四分局長許明耀指出，感謝各界的愛心，為警察弟兄暖心打氣，因口罩是一次性物資消耗量極大，四分局平均一天需要用掉350片口罩；防護面罩的數量更是不足讓每位警員1人1個，只能清洗後輪流使用非常克難，此次的獲贈讓第四分局的弟兄值勤起來更加無後顧之憂。