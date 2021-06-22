女星賈永婕為醫護積極出錢出力，捐醫療器材、送愛心便當，暖舉贏得「抗疫女神」封號，賈永婕還收到粉絲寄的千元大鈔，嚇得她依照原地址寄回，賈永婕幽默說：「可以買我慈善演唱會的門票，到時候再把收到的錢捐出去」，而賈永婕今（22日）則先曬出飆唱《自由》的影片，但網友聽完傻了，直呼：「果然上天是公平的」。

賈永婕今凌晨在臉書曬出飆唱張震嶽《自由》的影片，並寫下：「實在太多人敲碗了，好吧，趁著我現在三分酒意，就讓大家聽聽我在CH 尾牙逼迫同事們聽我唱歌的版本！」在70秒的影片中，只見賈永婕俏麗穿短裙解放細長美腿，她隨興地跟著歌曲節奏搖擺身體，還超嗨和台下觀眾互動。

賈永婕曬飆唱影片。（圖／取材自賈永婕的跑跳人生臉書）

但網友看了卻直呼：「果然上天是公平的，人沒有十全十美的」、「動作100」、「妳還是去送便當好了！！乖」、「張震嶽哭了」，有人則注意到，賈永婕唱歌唱到披頭散髮，留言叮嚀她「女神！要好好綁頭髮啦！」還釣出賈永婕親回：「我每天都超級邋遢，我怕我好好打扮會沒朋友！」

賈永婕近期忙著奔波醫院，她號召演藝圈和企業界好友，捐出多台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）、電動過濾式呼吸防護具PAPR、防疫物資和愛心醫護便當等，人氣很高的賈永婕還被網拱乾脆從政，而賈永婕也親自回覆「我要選啊」，但下一句則幽默說「我要選…美喔」，女神幽默回覆，更是逗樂一票網友。

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