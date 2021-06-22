健康消費成為今年天貓「618」大促的最大黑馬。阿里健康旗下天貓醫藥平台數據顯示，618期間平台「00後」活躍用戶較上年同期成長114％，健康消費支出也比去年618翻倍。其中最愛購買的健康產品為醫用敷料（醫用修復面膜）、彩色隱形眼鏡、眼部保健等顏值產品。

相比之下，「90後」更關注身材管理，偏愛選購黑芝麻丸、酵素、代餐奶昔等，「80後」則最為務實，搶購益生菌、膳食纖維、維生素等保健品。

令人意想不到的是，今年天貓618期間，西南、西北也出現一波健康消費大升級。在人均健康消費金額最高的50座城市中，四川遂寧市、甘肅平涼市、河北張家口市、山西大同市、內蒙古赤峰市等位列前10，這5城的人均健康消費增速甚至是北上廣深一線城市的5倍。

據中國證券網引述阿里健康研究院最新發佈的《2021天貓養生趨勢新洞察》顯示，過去半年內大陸消費者對健康服務的需求呈現旺盛勢頭，2021年線上HPV疫苗預約量年增達550％，體檢套餐銷量年增2700％，處方藥／OTC銷量也增長高達百倍。