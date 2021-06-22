國民黨主席江啟臣今（22）表示，全台人民由衷感謝其他國家捐贈疫苗，但最不該講話、最沒理由說嘴的就是蔡政府，就是因為蔡政府政策錯誤，導致其他友邦看到台灣疫情破口，才盡快送來疫苗，「是拿五百多條人命換來的，不要當成你的政績！」

江啟臣上午出席台北市黨部捐贈台北市計程車客運商業同業公會醫療物資儀式，共捐贈一萬片醫療口罩及一千八百個防護面罩予辛苦的運將們，期盼讓在前線的大眾運輸業者也有更完整的保護力。國民黨另準備九萬片醫療口罩提供各縣市黨部，轉贈各地計程車公會運將們。

談到疫苗問題，江啟臣痛批，蔡政府迄今沒有官員負責下台，還拿來當大內宣、大外宣，還真以為是國際戰略？這疫苗不是因蔡政府努力而來，是因為友邦聽到台灣人民需要疫苗的呼喊而來，「你還喜孜孜當成政績，當戰略合作？」

被問及蔡總統提國產疫苗施打時程是否改口？江啟臣表示，蔡總統說疫苗是科學不是政治，怎麼不早點講？顯然之前都是政治，現在才想到是科學，國產疫苗不要把國人當白老鼠，拿到國際認證讓人民安心施打，人民才能支持。

針對革實院長羅智強批蔡政府「疫苗乞丐」，遭綠營圍剿，江表示，該負責任的是蔡政府，政府到現在還說要抗中保台，連疫苗都買不到，迄今人家捐的比我們買的還多，如何保台？蔡總統應該出來道歉，此時「最不該講話就是蔡政府，你惦惦，趕快把疫苗買到！」

媒體報導國民黨近日私下對公投案進行民調，結果有7成民眾仍反對萊豬進口。江啟臣表示，國民黨持續觀察民意，在反萊豬及公投綁大選，甚至藻礁公投等，民意趨勢都相當穩定，人民反對萊豬進口無庸置疑，並未隨著環境變化而變動。

至於疫情是否影響公投的舉辦與日期？江啟臣要求中選會提早說明，若在疫情三級警戒下無法舉辦，若恢復到二級警戒又如何舉行？中選會都應盡快說明。

而前立委邱毅到廈門打疫苗，江對此指出，疫苗政策是在中央身上，如何讓人民感到安全被保護，這是政府要思考的，人民有選擇自由，當政府無法保護性命時該怎麼辦，政府應該好好檢討，為何機場會這麼多人，難道只去大陸？沒有去其他國家？多少人要去打疫苗的，拜託蔡政府想辦法，人民要的很簡單，就是給我疫苗，其他扯到統獨，是頭殼壞去，趕快把疫苗拿出來才是最重要的。