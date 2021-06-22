繼高雄市後，嘉義縣今22日上午也公告孕期婦女經指定醫生評估後可打莫德納疫苗，由於中央流行疫情指揮中心原本定調孕婦只能接種AZ，11點多改口，表示可選擇要接種AZ或莫德納，嘉縣衛生局說，嘉縣孕婦也可以彈性選擇，前提是需經過醫生評估。

嘉縣衛生局長趙紋華說，嘉縣第一到三類醫事人員已接種得差不多，目前尚有400劑莫德納，考量孕婦有風險，決定開放孕婦接種莫德納，明天23日起，孕婦可到大林慈濟醫院或嘉義長庚醫院預約掛號，經醫生評估可接種疫苗再施打。