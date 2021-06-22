本土新冠肺炎昨日確診數降到兩位數，是全國防疫三級警戒以來，首次跌破百例以下，各界關注6月28日是否解封，台南市長黃偉哲昨天建議戶外古蹟、運動場、校園「微解封」，他今天說，本周五將向中央做確認，台南市會尊重中央指揮，但各地若被授權小微調，台南就會著手適度開放學校運動場、開放性場館等。

黃偉哲說，北部首長有各自對疫情的判斷所做決定，但在南部部分，在不影響整體防疫條件下，也會跟中央做進一步的確認跟建議。他說，中央應該會在本周五、周六宣布微解封細節，在不影響整體防疫下，台南也會進一步跟中央確認開放性場館、戶外古蹟場域、校園運動場等，民眾只要戴口罩、做好防疫措施，進行人流管制，即可適度開放。

針對台南地檢署預先施打疫苗引發風波，台中地檢署檢察官洪佳業質疑台南地檢署檢察長葉淑文特權接種疫苗，昨擬定刑事告發狀，葉淑文今天發聲明指出，已向上級長官提出自請調查，以證清白；台南市長黃偉哲說，若有負責機關防疫工作指揮，施打疫苗並不為過。

黃偉哲說，任何人有沒有施打疫苗屬於個資，我們都不予證實，那但是純粹就機關首長來講，只要他有負責機關的一個防疫工作的指揮，施打疫苗並不為過，何況，中央也認可檢察官是第二類施打優先的順序。至於檢察系統是不是牽涉到檢察系統人事傾軋，他不予置評。

傳出台南第六分局派出所長施打疫苗後疑似產生不良反應。黃偉哲說，已先酌請警察局探望，他說，此案所長是6月14日施打疫苗，6月21日就醫，期間身體有不適，經成大醫院診斷，了解所長有動脈瘤病史，與疫苗不良反應因果關係還有待醫院方面進一步釐清，也依家屬意願，通報疫苗不良反應待查案件，是否跟疫苗有關，仍待中央判斷。