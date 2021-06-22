國內新冠肺炎疫情自5月起轉趨嚴峻，國泰產險先前推出「心疫滿分」的防疫保單熱銷到喊卡，也讓該公司防疫保單銷售穩居國內前三大。有鑑於民眾需求，國泰產險再推出更符合大眾需求的「享平安防疫保障」、「享安心疫苗保障」、「疫定平安」三檔防疫專案，而保險局6月起開放網路投保，其中，「享平安防疫保障」、「享安心疫苗保障」可透過國泰產險電商式保險平台或業務員協助投保。

國泰產險健康傷害保險部協理雷志漢表示，思考如何在疫情嚴峻、三級警戒的狀況下，提供客戶有實質幫助的保險以及安全的投保方式，是本次國泰產險規劃防疫保障與疫苗保障時，最重視的兩大要素。

本次線上投保防疫專案，針對法定傳染病的「享平安防疫保障」，一年保費只要417元，保障內容包含確診法定傳染病時，最高給付3萬元。此外，民眾如有新冠肺炎疫苗保障需求，「享安心疫苗保障」涵蓋於國內接種新冠肺炎疫苗發生不良事件相關保障，一年保費僅需185元。

至於線下投保管道，國泰產險本次也特別規劃防疫及疫苗保障二合一「疫定平安」專案，除了未確診法定傳染病隔離補償1萬元、法定傳染病確診補償最高5萬元，並提供因法定傳染病住院診療。新冠肺炎疫情大幅提高民眾的保險意識，國泰產險防疫保單「疫定平安」專案從法定傳染病隔離、確診相關補償，至住院醫療保障，還有於國內接種新冠肺炎疫苗的不良事件相關保障。