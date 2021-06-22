陸媒日前報導，台積電亞利桑那新廠尚未完工，但預先開出300個工程師職缺，已收到超過1.3萬份履歷，換算錄取率比哈佛還低，對此，台積電回應，上述闡述內容並不正確。

陸媒cnBeta.COM透過台積電亞利桑那廠的招募頁面推估，目前開出約300名工程師職缺，已收到超過1.3萬份履歷申請，預估錄取率僅2.2%，就算扣除一人應徵多職的可能，錄取率上升至3.4%，但還是低於今年哈佛的5.2%錄取率。

此消息一出引起熱烈討論，根據經濟日報報導，台積電對此事做出回應，截至今年4月底，已完成報到並就任的員工超過250人，且目前召聘計畫持續進行中，上述闡述內容並不正確。

事實上，台積電去年宣布斥資120億美元（約新台幣3268億）赴亞利桑那州設廠，從2021年至2029年的9年時間完成支出，預計2024年開始量產5奈米製程晶片，規畫月產能達到2萬片晶圓，並創造超過1600個高科技工作機會。

此外，陸媒也披露，台積電在今年初找來前英特爾的技術人力資源總監Benjamin Miller協助人才招募工作，可望幫助台積電在美國發展更順利，過去Benjamin Miller在英特爾待超過25年，從原先12人創始團隊管理至萬名員工。