桃園區春日路上一家按摩館，店門口雖然貼上停業告示，在LINE通訊軟體打著「年輕台灣正妹」當噱頭招攬男客，暗中仍偷偷排毒按摩，桃園分局獲報後，昨（21日）深夜前往稽查，現場查獲2名年輕按摩女，其中1人正在包廂內以替男客指油壓，已警方依規定開單移送裁處。

停業公告攏是假，2正妹按摩師暗中替男客「排毒」遭桃園警查獲。(戴志揚翻攝)

桃園警察分局行政組接獲情資，指稱桃園區春日路某主打年輕臺灣正妹芳療師之按摩館，並以通訊軟體及社交軟體招攬客人，違規營業情事，員警積極佈線查察。

昨（21）日21時員警循線前往該店探查，發現店內 芳療師正為客人提供按摩服務 ，員警立即表明身分 進行稽查，經巡視現場包廂，發現詹姓芳療師正為 客人按摩，另有李姓芳療師在場，警方當場製作紀錄表移請桃園市政府衛生局裁處。

警方呼籲防疫期間，業者應自律自重，配合政府政策，切勿違規營業，一旦經查獲除遭開立高額罰單外，若淪為防疫破口，實在是害人害己，警方將持續加強稽查，違反規定的業者，將依規定移請裁處。