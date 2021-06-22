溫昇豪成立YouTube頻道。（伊林娛樂提供）

王品澔星途看好。（伊林娛樂提供）

受新冠疫情三級警戒影響，第10屆伊林璀璨之星報名時間將延長至8月11日截止，總決賽也改期12月19日線上進行。擔任活動形象大使的金鐘男神溫昇豪最近嚴守防疫規定，因健身房不能去，他將塵封已久的滾輪拿出來訓練，笑稱現在只能做「復健」維持身材；同樣是形象大使的第8屆璀璨之星男模組冠軍王品澔，疫情期間則窩在家打電動、運動，他鼓勵在家的學生，現在就可以報名璀璨之星，有機會和他一樣美夢成真。

溫昇豪在日前完結的夯劇《火神的眼淚》飾演在工作與家庭中陷入兩難的消防員邱漢成，真實呈現許多消防員遇到的困境，他在劇中不經意露出壯碩手臂，引起許多網友討論，他卻謙虛說自己沒肌肉，「現在都在家用滾輪運動，這是維持身材的『復健』，不算健身。」

他經營投資3年的「La Facette 酒窩」餐酒館受疫情影響，日前正式吹熄燈號，不過他也在這段時間推出個人YouTube頻道，以經典台詞「瑞凡回不去了」當靈感，頻道就叫「昇豪回來了」，未來將不定期發布影片。

新生代藝人王品澔因演出三立《天之驕女》走紅，他吐露拍戲心情：「剛開始我很緊張，有點不知所措，現在抗壓性比較好，而且演戲是我喜歡且想要做的，承受這些壓力，反而讓自己成長比較快一點。」

他防疫期間也是乖乖在家，玩電動、做運動、看韓劇，也會看運動APP跟著做訓練，曾經有一次選高強度運動，結果一做完就立刻衝廁所嘔吐，嚇得不敢再亂挑戰，他以自身經驗提醒，居家運動一定要量力而為。

王品澔是璀璨之星第8屆男模冠軍，同時也是該屆「MOMO人氣王」，他從人氣王投票的第一天到最後一天，一直都維持在第一名，這都多虧家人和朋友的拉票和支持，投票期間他自己也鼓起勇氣，傳訊息給很多很久沒聯絡的好朋友拉票，結果竟有人直接把他封鎖，也有人回「好」，但沒真的去投票，讓他嘗盡人情冷暖，豈料奪冠後，反而突然冒出很多「朋友」訊息他，讓他哭笑不得。

現就讀醒吾大學的王品澔說，當初他是在學校看到璀璨之星宣傳海報來報名璀璨之星，他也推薦大家可以選擇「醒吾x伊林學院」當他的學弟、妹。本屆璀璨之星獎品除各組前三名獎項，另有「醒吾之星」、「君翊之星」以及「MOMO人氣王」特別獎。