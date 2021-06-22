台北市21日率先宣布將街友列入優先接種疫苗的對象，因應北北桃都是同一生活圈，桃園市安欣關懷協會和桃園人安基金會都贊同為街友打疫苗，認為街友如染疫無法居家隔離，屬高風險族群，且桃園列冊的街友僅台北的1／4，疫苗數量應能負荷。社會局對此表示已有22位高齡街友接種疫苗，且街友都有名單，待中央宣布街友納入資格即可全面接種。

疫苗究竟該給誰？台北市21日宣布街友將列入優先接種疫苗的對象，對此桃園市安欣關懷協會指出，因為街友暴露在外的風險較高，加上街友的個人習慣不一定都能戴好口罩，有些會抽菸喝酒常常會把口罩拿下，協會表示，很樂見街友優先施打疫苗。

桃園人安基金會也說，街友多數為中高齡、慢性病患者，且染疫是無法進行居家隔離的，是高風險且弱勢的族群，且桃園列冊的街友僅約200位，是台北4分之1，如接種應不會嚴重影響疫苗數量的分配。

基金會指出，街友的活動範圍多在公車站、公園等公共場合，如染疫是沒有辦法追蹤足跡的，且因為街友沒有自己的居家處所，如染疫除無法進行居家隔離外，更也沒有家人能夠照顧，基金會說，目前市府是依戶籍地進行管理，但街友並沒有被戶政事務所列冊，如欲施打應針對街友另外列冊。

人生百味文化建構協會也在臉書上表示在國外已有國家開始選擇讓無家者優先施打疫苗，可以根本性的降低街頭風險，並指出丹麥是最早開始進行街友的疫苗接種，後續羅馬尼亞以及英國，都有讓無家者列為優先接種對象，強調街友優先接種在國際間並非首例。

桃園市社會局指出，目前桃園市列冊的街友數量有位207位，其中已有22位高齡街友在機構已進行疫苗接種，如有街友符合中央疫情指揮中心所宣布可接種的資格，會請相關單位協助，桃園市衛生局則表示，桃園市疫苗接種仍全依中央的接種優先順序進行施打。