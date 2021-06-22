54歲台語金曲歌后詹雅雯年初自爆罹患帕金森氏症，左腦中度萎縮，因藥物副作用和壓力，近日出現落髮、腸胃不適等狀況，平衡感也受影響，上周才跌倒急送台大醫院治療，近日她在直播中表示又跌倒了，好在朋友聽到她的尖叫聲及時拉起，才沒有造成嚴重傷害。

詹雅雯昨（21日）在臉書開直播，親自線上教唱台語歌，謙虛地表示希望能用殘缺的身體為眾生盡份心力，並預告22日如果沒意外會再開直播，「因為我昨天又跌倒了，是昨天還前天我忘記了...還好家裡有一個朋友在，聽到我尖叫趕快把我拉起來，還好都沒受傷，瘀青都不算什麼。」

此時，詹雅雯突然希望大家別再問她的病況，不需要掛心她的病，也不用祝福她的身體一定要健康，「因為健康我不一定快樂，我一直在拖磨這個身體，我身心備感煎熬...有病不見得有苦，它會痛沒錯，但它不見得有苦，聖嚴法師說的。」她透露自己正在修行的路上，感謝網友的陪伴。

詹雅雯提到洗頭時，頭髮常常一大把的掉，才決定剪了一顆三分頭，雖然起初很不習慣，曾問網友會不會很難看，但她現在學會調整心態，打趣的說：「我現在很像帥男生有沒有，我怕很多小女生愛上我，哈哈哈」話鋒一轉，又落寞的說：「哪個女孩子不希望頭髮留得美美的，每天打扮得光鮮亮麗，美麗是每個人都要的，但是健康最重要。」

談及愛情，詹雅雯坦言自己這部份很失敗，感嘆：「我什麼都很憨慢，我什麼都沒成功過，一下子50幾歲了，我回不去了！」只希望能透過直播跟網友聊聊天，感恩身體讓自己還能跟大家廣結善緣。