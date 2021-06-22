據福建省龍巖市教育局官方消息，字節跳動創始人張一鳴向家鄉龍巖捐贈5億元人民幣（下同），成立「芳梅教育發展基金」。

據「芳梅教育發展基金」相關負責人介紹，該基金主要用途包括輔助全市教師進修、支持職業教育創新發展、改善教育資訊化教學環境、設立獎教金以及資助學生宿舍樓等基礎設施建設。基金名「芳梅」兩字分別取自張一鳴祖母和外祖母的名字。

2020年9月，張一鳴曾為母校龍巖永定一中捐款1千萬元，用於建設科技藝術館和教學樓。2019年10月，張一鳴向母校南開大學捐贈1億元設立南開大學創新基金。此外，為支持學校師資和人才隊伍建設，張一鳴向南開人才建設基金捐贈1千萬元。

2021年5月20日，張一鳴宣佈卸任字節跳動CEO一職，字節跳動聯合創始人梁汝波將接任成為新CEO。當時張一鳴在公司信中表示，公司在社會責任和公益上已經有一些進展，其中教育公益、腦疾病、古籍數位化整理等新項目也持續探索中，其個人也有些投入，還有更多想法，希望能更深度參與。