台中市警察局第四分局長許明耀感謝民代與企業界的愛心，為警察弟兄暖心打氣。（盧金足攝）

立委張廖萬堅22日與市議員張耀中、何文海、新新管理顧問公司董事長溫燿嘉共同捐贈1萬個醫療口罩、400個防護面罩及100個護目鏡，贈與台中市警察局第四分局，由分局長許明耀代表接受，以行動力挺警察人員，希望在防疫期間保護自己「罩」得住。

新冠肺炎內疫情肆虐，幸近日有逐漸緩和趨向，確診人數也持續下降中，但仍在三級警戒中不能鬆懈，身為第一線的執勤警察除了持續維持社會治安，更擔任起防疫最前線，處於風險高的環境。

張廖萬堅說，疫情爆發以來，已與多名企業友人募集各項防疫物資捐贈榮總及消防人員，而警察弟兄亦是防疫團隊中重要的一份子，努力為人民搭起防疫的安全網，但自身卻暴露於高風險的環境下，號召企業友人、何文海及張耀中響應轉贈防疫物資。

溫燿嘉表示，疫情爆發至今，很多前線人員的犧牲奉獻，守護大家的健康，警察同仁在執法過程面對很多群眾是高風險群，主動聯繫張廖萬堅，捐贈醫療口罩及防護面罩給台中市的警察單位。

台中市警察局第四分局長許明耀感謝民代與企業界的愛心，為警察弟兄暖心打氣，由於口罩是一次性物資消耗量極大，警四分局平均一天需要用掉350片口罩，防護面罩的數量更是不足讓每位警員一人一個，只能清洗後輪流使用非常克難，獲贈防疫物資讓員警值勤更無後顧之憂。