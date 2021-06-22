本土新冠肺炎疫情嚴峻，日本及美國日前相繼捐贈台灣124萬劑AZ疫苗及250萬劑莫德納疫苗，國民黨台北市議員羅智強批評，「台灣的超前部署，就是當疫苗乞丐。」對此，行政院發言人羅秉成今表示，把願意援助的友邦美日形容成是施捨，台灣是乞討，這樣的形容確實不恰當，對友邦來講不公平，能免則免，目前疫苗孔急，主因在於交貨延遲，並非政府沒買疫苗。

羅秉成指出，美日跟台灣是長期很友好的夥伴跟友誼，相信國民黨執政時也維持友好關係及國際友誼，目前台灣疫苗調度需求孔急，主因是疫苗供貨方有所延遲，並非操之在我，情況非樂見及預期，這是賣方因素導致。

羅秉成說，在國際疫苗廠未能準時交貨當下，美日友邦及時雨幫助台灣，國民黨把台灣形容成乞丐，把願意援助我們的對象當成施捨，這樣形容確實不妥，對長期友好關係的友邦心裡感受不好。

談到目前疫苗政策，羅秉成重申，多管齊下、多多益善，除原本已採購的疫苗，持續努力購買明年度的疫苗，同時間，民間捐贈專案也在進行中，加上友邦願意間贈幫忙，非常感謝。

至於政府授權鴻海、台積電向德國BNT疫苗採購案進度，羅秉成說，相關前置作業還在進行中；此外，政府另有管道跟德國BNT原廠持續洽談直接採購疫苗，多管齊下，希望盡快讓更多疫苗到貨，加速疫苗施打率。