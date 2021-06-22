本土疫情不斷擴大，台灣面臨疫苗不足危機。國民黨立委鄭麗文痛批「政府非常努力的買疫苗」的說詞，「民進黨是在哈囉嗎？」若真因大國們都在搶疫苗導致缺貨，那為什麼以色列、越南、新加坡等小國就買得到疫苗？鄭強調，國民黨去年初與去年9月就提醒民進黨，必須提前採購足夠疫苗以免斷貨，行政院院長蘇貞昌今年2月22日還表示「台灣没有採購疫苗的急迫性」，顯見政府根本毫無用處。

鄭麗文21日在臉書發文質疑，民進黨團說政府非常努力的買疫苗，只因國際現貨市場大國搶貨、缺貨，所以買不到疫苗。事實是這樣嗎？如果是事實，為什麼小國的以色列、越南、新加坡買的到疫苗，只有你蔡英文、陳時中買不到。民進黨團說因為印度疫情嚴重，所以印度ＡＺ疫苗廠不出貨。之前才推給泰國，被泰國政府打臉，現在又推給印度。卻不問問自己，為什麼台灣會變成全世界疫苗到貨數、施打率都是世界倒數的國家？

鄭麗文指出，國民黨團早在去年初就提醒除了應穩定防疫醫材供應之外，必須擴大採購新冠疫苗；9月底再次提醒國際疫情嚴峻，必須提前採購足夠疫苗以免斷貨。但行政院長蘇貞昌今年2月22日還自信滿滿的表示台灣没有採購疫苗的急迫性，不把國民黨的呼籲當回事。

對此，鄭麗文進一步痛批，今年5月疫情爆發，已經「出大事了」卻還看不到醫材，只能靠藝人賈永婕等善心民間人士捐；人民要疫苗，卻必須靠美日、台積電、鴻海捐。民意強烈反彈對政府不滿，更只會推給國民黨，說國民黨團提案有陷阱，那人民要問：「要你民進黨執政何用？」