桃園男恍惚墜埤塘掙扎難脫困 警躍下邊坡急救人（警方提供）

中壢警分局青埔派出所昨（21日）下午接獲報案，民眾稱舅舅出門散步卻許久未返家，深怕發生意外，警方了解狀況後，立即派遣警力至民眾住家附近搜尋，在中壢區領航北路與春德路附近埤塘內發現楊姓男子，見楊男已半身沉入水中，員警立刻跳下邊坡救人，並隨即撥打119通知救護人員到場協助。

中壢警分局青埔派出所接獲民眾稱其舅舅散步至附近商店購買物品卻許久未返家，因身體狀況較差，深怕發生意外，故尋求警方協助，警方了解事情始末後，先安撫民眾緊張擔心的情緒，並立即派遣警力至民眾住家附近搜尋，火速在中壢區領航北路與春德路附近發現楊男已半身沉入埤塘中，

52年次的楊男用盡力氣想爬上岸卻越陷越深，表情十分痛苦，警方見周遭皆無救生器材且情況危急，員警立即解開槍腰帶，繫著埤塘邊的繩索，跳下邊坡立即將楊男拉出埤塘中，並通報救護前來協助再立即送往部立桃園醫院救治，所幸楊男只有皮肉傷並無大礙，結束一場虛驚。

據警方表示，楊男疑似因精神恍惚，才不慎摔落埤塘，所幸埤塘內雖有流水但不大，楊民也只有皮肉傷，送醫後已無大礙，其家人表示，楊民平常會自行至住家附近散步或找友人聊天，但不知為何會掉到埤塘中，很感謝員警派遣如此多人力協助尋人，並及時救回。