【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣高山與步道數量眾多，只需離開城市往郊區走，就能置身在充滿清新氧氣的森林步道中，位於苗栗縣南庄鄉的蓬萊溪上游，有個隱世祕境，就是四十二份坪生態步道，整條步道上綠樹成蔭，處處涓涓細流，水下可見馬口魚、台灣石賓等原生魚類悠游其中，甚至池底礫石水草都清晰可見。

清幽的步道生機盎然，由木棧道和石砌路面組成，約20分鐘可以走完全程，週邊還有民宿、窯烤麵包店，很適合假日踏青和全家出遊，因為步道坡度和緩，長輩或小孩都能輕鬆駕馭！

▲四十二份坪生態步道有自然湧泉，漸層的翡翠綠多變迷人。 圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處╱提供

夏日避暑首選，走到步道盡頭，還有自然湧泉池，色澤是閃耀的翡翠綠湧泉，成為一大特色景點，其終年水溫約攝氏18度，清澈的冷泉從石縫間湧出，一旁的淺水區可供遊客夏日泡泡腳，做個「冷泉SPA」感受清涼氣息。

夏季清涼消暑，遇到桐花綻放季節，則是賞花的優美步道，夏夜晚風螢火蟲飛舞，成為大小朋友驚喜的自然教室；步道的前段是穿越林間的鋼骨木棧道，後段則有石砌的路面，走起來非常輕鬆；夏季時步道上綠蔭群樹環繞帶來避暑涼意，秋冬則有盛開的野薑花飄散香氣，走起來更有浪漫迷人情懷，浸淫其中，身心不知不覺就放鬆起來，相當愜意。

地址：苗栗縣南庄鄉蓬萊村四十二份湧泉自然生態步道

經緯度：120.964625 24.536552

交通：沿著124鄉道至南庄晶華的路口右轉即可到達。

週邊景點：仙山登山步道、苗栗鐘樓古道、蓬萊溪護魚步道【新冠疫情期間，請先查詢開放時間】

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