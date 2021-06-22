左方是排砂水道，右方是溢流水道，兩水道匯集入後堀溪。（劉秀芬攝）

南化水庫上午持續溢流。（劉秀芬攝）

工作人員先將緊急維護閘門以鋼纜吊上固定，再開啟弧形排水閘門。（劉秀芬攝）

南化水庫防淤隧道啟動排砂 滾滾黑水排入後堀溪

由於台南山區持續降雨，南化水庫20日滿庫溢流，民眾紛紛覺得溢流太可惜，水利署南區水資源局也把握時機蓄清排渾，今日上午9點啟動南化水庫防淤隧道排砂放水作業，10點38分泥水從出水口流入後堀溪，估計今日可排放1000萬噸泥沙水。

經歷了近7年的施工，斥資33.4億元打造的南化水庫防淤隧道，今年4月完工，自從去年9月試運轉，因遇上乾旱，水資源珍貴，因此尚未通水排淤，因為近半月來南化水庫水情好轉，20日下午開始溢流，南水局決定趁此機會趕快啟動排砂作業。

早上9點時，南水局及自來水公司工作人員先將緊急維護閘門以鋼纜吊上固定，再開啟弧形閘門、開度10％、以約120 cms流量排砂放水，排放時間以不讓南化水庫自然溢流，若整日排放，估計可排放千萬噸泥沙水。

南水局表示，南化水庫防淤隧道最特別的是採用的圍堰工法，不僅為國內首見，難度也非常高，隧道口位置於水庫中游，最低取水口位置約於130公尺處，排淤時可以把庫底淤積帶走，經總長度約1410公尺、直徑約9.5公尺隧道，以每秒最大1000cms流量將水排至後堀溪，還砂於海。

南化水庫蓄水量從上月29日最嚴峻時的725萬噸、蓄水量7.97％，20多天內就蓄滿180公尺滿水位，20日下午開始自然溢流，至昨天已經溢流1000萬噸以上。