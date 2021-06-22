IC載板廠景碩(3189)2021年以來營運動能暢旺，2021年5月合併營收連3月改寫新高，由於訂單能見度良好，投顧法人看好景碩月營收可望逐月走高至第三季，帶動獲利顯著彈升，成長動能將優於營收，維持「買進」評等、目標價上看140元。

景碩股價5月中修正觸底後震盪回升，6月上旬漲多修正後多頭再度上攻，17日起漲勢轉強，今（22）日開高後在買盤敲進下放量走高，11點半後觸及漲停價137.5元，創2014年6月初以來7年高點，截至午盤維持逾9.5％強勁漲勢。

景碩5月自結合併營收28.74億元，月增5.21％、年增達22.3％，連3月改寫新高。累計前5月合併營收128.32億元、年增達24.54％，續創同期新高。首季歸屬母公司稅後淨利2.58億元，季增達51.86％、年增達2.27倍，每股盈餘（EPS）0.57元，雙創近3年半高點。

投顧法人指出，景碩ABF載板訂單目前已達年底，主要客戶均簽定長約，客戶開始議定後續長約、或預訂及投資明後2年產能。BT載板目前主動能來自安卓手機、記憶體及消費性產品等需求，目前訂單能見度亦拉長至第三季底，後續需求仍佳、預期可持續至明年首季。

投顧法人認為，景碩今年成長來自ABF載板需求延續、產能擴增30％帶動，加上5G基地台持續成長、終端應用較顯著回溫，配合未來天線封裝（AiP）加入，整體營運動能及毛利率結構轉佳，看好景碩月營收可望逐月提高至第三季，今年獲利可望重返正常水準。

投顧法人看好景碩第二季營收可望季增17％、獲利跳升至近4年半高點，每股盈餘估逾1元，第三季營收估續增逾5％、獲利挑戰近5年高點，全年營收可望成長逾2成、獲利挑戰近5年高點，維持「買進」評等、目標價自120元升至140元。