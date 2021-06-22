亞系外資針對大陸智慧型手機出具最新研究報告，認為當前Android品牌的供應鏈緊張問題未解決，加上消費者考慮價格昂貴，故預期5G的滲透率表現恐低於先前預期，該問題恐要等零組件短缺和價格偏高問題改善，時間點會落在2021年過後，另外，也看好iPhone概念股優於Android概念股。

亞系外資表示，智慧型手機第二季出現了需求疲軟的雜音，也恐影響到下半年預估，且也持續出現更多供需問題，包括零組件的短缺、尤其是IC相關零組件的短缺，也會出現長短料問題，再者，還有OverBooking(重複下單)，以及目前印度新冠疫情出現第二波大流行，影響會延續到下半年，也因此，降低了2021年智慧手機總出貨量估計為13.2億支、年成長4%，相較先前預估的14.84億支、年增長12%，明顯趨緩，此外，在智慧型手機在歷經大陸市場第一季的強勁拉動之後，4、5月需求相較去年同期下降，直到6月的第一周才轉強，有鑑於Android品牌的供應鏈緊張問題未解決，故對下半年持續保持保守態度。

亞系外資表示，組件價格上漲將繼續壓抑智慧手機規格速度，預計整體智慧手機規格升級趨勢將保持緩慢，去年整體智慧型手機強勁成長，主要是因為5G的積極滲透率，但今年規格升級受到壓抑，最主要就是因為零組件價格的上漲，預計更明顯的規格轉移會出現在零組件短缺和價格的改善，這恐要等到2021年過後才會發生。

至於5G滲透率，亞系外資也調降今年整體5G智慧機預估量，從7.04億支降至5.83億支，市占率由47%下修到44%，主要是認為消費者並未將5G視為更換的智慧型手機的理由，特別是考慮到高昂的價格，故5G的滲透率表現恐低於先前預期。

亞系外資也重申，看好iPhone概念股優於Android概念股，iPhone將在下半年獲得更佳的市占率。