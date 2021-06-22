台中市學校運動防護員嚴重不足，在多方協調下，教育局在今年4月提出「台中市國民中小學運動代表隊運動防護暨物理治療補助計畫」，提供給台中市各國中小申請運動防護員補助。市議員王立任等指出，希望教育局明年能擴大辦理，讓更多運動小將能維持健康成為未來國際明日之星。

市議員謝志忠表示，自2015、2017年就開始關注運動防護員的問題，並提出多次質詢，當時運動局2015年就允諾：增設專任教練、配置運動防護員。台中歷年來在全運會表現優異，110年更橫掃117金全國第一，更培養無數國際選手，若運動傷害沒做好適當防護照護，扼殺許多小球員的運動生涯。

王立任說，該計畫補助上限今年為8萬元，可提供學校購置運動防護需要用品，如肌肉效貼布、冷凍噴劑及支付防護員鐘點費。雖該計畫今年為試辦年名額有限，但第一年就有38所學校申請，19所學校通過審核，代表各校對運動防護員都有相當大的需求。

市議員張玉嬿指出，台中有近76個體育班，約4500名體育班學生，六年來目前卻僅補助19校，校方應配置更多防護員來做國中小學選手的靠山，是很好的第一步；建議未來進一步以獎學金資助優秀的學子讀書或出國來培育防護員，長時間整體規畫培育基層人才。

北勢國中家長會長王淑蓉表示，感謝市議員長期對北勢國中孩子們的關愛，並積極協助學校推行各項活動；這次運動防護計畫對該校棒球隊是很大的幫助，相信孩子們在體育項目中能獲得更多的學習機會。